Nordnes ga Eid en tidlig ledelse allerede etter seks minutters spill, og Eid doblet ledelsen da samme spiller satte inn 2-0. Kristine Stokkenes Grov (Eid J17) scoret fra straffemerket fem minutter senere. Lagene gikk til pause på stillingen 0-3.

Dominerte etter hvilen

Noen minutter ut i andre omgang var hattricket et faktum for Nordnes, og tre minutter etter sidebytte økte avstanden mellom lagene da Eid-angriperen satte inn 5-0. Fire minutter senere la Andrea Vingen Vedeld på til 6-0 for Eid, og Agnes Bjelland Nøstdal satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-0 for Eid etter 51 minutter. Nordnes økte ledelsen for Eid da hun satte inn 8-0 et kvarter før full tid, og Grov satte ballen i nettet og økte ledelsen fire minutter senere. Juliane Andreassen Haavik økte ledelsen da hun satte inn 10-0 to minutter før slutt, og ett minutt på overtid økte avstanden mellom lagene da Selma Lovisa Endal Andersson satte inn 11-0 for samme lag. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 0-11.

Eid serieleder

Det var Eids sjette strake trepoenger.

Etter mandagens kamp er Selje nummer fire på tabellen med seks poeng, mens Eid er serieleder med 18 poeng.

Hjemmelag må skaffe dommer var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Selje prøver seg mot Loen 3. juni, mens Eid spiller neste kamp mot Måløy 10. juni.