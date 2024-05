Aadaywi sendte Bremnes 2 i føringen da han satte inn 1-0 etter 39 minutters spill, og Kato Gjermund Aasheim fikk nettsus og doblet ledelsen for Bremnes 2 seks minutter senere. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-0.

Torvastad 2 pådro seg utvisning

Bremnes 2 økte ledelsen da Jakob Willem Økland satte ballen i nettet noen minutter ut i andre omgang. Dermed var stillingen 3-0. Fem minutter etter pause reduserte Torvastad 2 da Flavius Mihet satte inn 1-3-målet. Etter 66 minutter scoret Aadaywi igjen da han gjorde 4-1, og ti minutter senere økte avstanden mellom lagene da Aleksander Økland satte inn 5-1 for Bremnes 2. Jesper Sæverud Økland økte ledelsen for Bremnes 2 da han satte inn 6-1 etter 80 minutters spill, og Bremnes 2 rykket ytterligere ifra da Mohammed Saleh Alabed-Almohammed økte ledelsen ti minutter senere. Torvastad 2s Michael Ekeland Hagland ble vist av banen etter å ha pådratt seg sitt andre gule kort etter 90 minutter. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 7-1.

Bremnes 2s Jesper Sæverud Økland fikk se det gule kortet. For Torvastad 2 fikk Jakub Kamil Zieziulewicz og Mats Hole gult kort.

Beholder plassen på tabellen

Etter onsdagens kamp er Bremnes 2 på sjuendeplass på tabellen med ni poeng, mens Torvastad 2 er nummer ti med seks poeng.

Diyaddin Tunc dømte oppgjøret.

I neste runde skal Bremnes 2 møte Skjold/Stegaberg 2, mens Torvastad 2 møter Finnås.