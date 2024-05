Emil Kongshaug-Yri sendte Astor 2 i føringen da han satte inn 1-0 etter 22 minutter. Lagene gikk til pause på stillingen 0-1.

Stjørdals-Blink snudde kampen

Premise Kanifi sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 noen minutter ut i andreomgangen, og Stjørdals-Blink tok ledelsen da Luca Skei Nytrø satte inn 2-1 fire minutter etter pause. Theo Fossland sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 da det var spilt et kvarter av andre omgang. Raphael Bogen Spierings sendte Stjørdals-Blink i føringen på nytt rett etterpå, men Jonas Anton Bärwald utlignet da han satte inn 3-3. Stjørdals-Blink tok ledelsen igjen ved Petter Sakshaug fire minutter før slutt. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 4-3.

Oliver Severeide-Jakobsen, Fossland og Kongshaug-Yri fikk gult kort.

Tok over fjerdeplassen

Etter onsdagens kamp er Stjørdals-Blink nummer fire på tabellen med ti poeng, mens Astor 2 er på åttendeplass med tre poeng.

Christoffer Helland Jensen var kampleder.

I neste runde skal Stjørdals-Blink måle krefter med Rørvik 26. mai. Astor 2 møter Vinne 29. mai.