Abdi-Karim Ibrahim Adan var uheldig og satte ballen i eget mål for Nordnes 2 allerede etter fem minutters spill. Orion Nordbø Myr doblet ledelsen da han satte inn 2-0 rett etterpå. Etter 25 minutter reduserte Nordnes 2 da Oskar Steiner Noss satte inn 1-2-målet, og Milan Zoric sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 fem minutter senere. Da lagene gikk i garderoben etter 35 minutter, var stillingen 2-2.

Vestsiden-Askøy 2 hadde grunn til å juble mot Nordnes 2

Sebastian Andreassen Litland sendte Vestsiden-Askøy 2 i ledelsen på nytt noen minutter etter hvilen, og Vestsiden-Askøy 2-angriperen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-2 sju minutter ut i andre omgang. Lucas Kristoffer Jenssen økte til 5-2 for Vestsiden-Askøy 2 etter 57 minutters spill. Adrian Korneliussen reduserte til 3-5 for Nordnes 2 åtte minutter senere. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 3-5.

Vestsiden-Askøy 2 klatret til tredjeplass

Etter fredagens kamp er Nordnes 2 på niendeplass på tabellen med fire poeng, mens Vestsiden-Askøy 2 er nummer tre med tolv poeng.

Olav Britanus Erdal Mo var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Vestsiden-Askøy 2 måle krefter med Sædalen/Kringlebotn 2, mens Nordnes 2 møter Jondal.