Arna-Bjørnar tok en tidlig ledelse i kampen ved Aksel Svardal Helleve, men Patrick Hirth-Andersen utlignet for Åsane 2 etter kun åtte minutters spill. Marius Bakke Fleten sendte Arna-Bjørnar i føringen på nytt da han satte inn 2-1 noen minutter før hvilen. Levi Rørbakken scoret for Arna-Bjørnar tre minutter før pause, slik at resultattavla viste 3-1. Stillingen sto seg til hvilen. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 1-3.

Økte ledelsen

Åsane 2 var uheldig og scoret selvmål etter 43 minutter. Levi Rørbakken satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for samme lag. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 1-5.

Arna-Bjørnar topper serien

Etter lørdagens kamp er Åsane 2 nummer seks på tabellen med seks poeng, mens Arna-Bjørnar er på førsteplass med tolv poeng.

Mouhamad Hawa var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Arna-Bjørnar måle krefter med Flaktveit, mens Åsane 2 møter Valestrand Hjellvik.