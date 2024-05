Trond Strømme ga Sotra 2 ledelsen etter elleve minutters spill, og fem minutter senere doblet Sotra 2 ved Kombwanga. Samme spiller scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-0 etter 20 minutter. Åtte minutter senere fikk Øygarden straffespark, og Samer Awad scoret 1-3-målet. Etter 33 minutters spill reduserte Øygarden ved Loukas Grøneng Manosakis. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-2.

Dro ifra

Etter 58 minutter vartet Kombwanga opp med hattrick, og sju minutter før slutt la Tristan Ludvigsen Stenehjem på til 5-2 for Sotra 2. like etterpå reduserte Øygarden da Michael André Knappskog Nicolaysen satte inn 3-5-målet. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 5-3.

Sotra 2s Strømme pådro seg gult kort. For Øygarden fikk Nicolaysen og Theodor Haugstad Tveit gult kort.

Sotra 2 klatrer til femteplass

Etter søndagens kamp er Sotra 2 på femteplass på tabellen med sju poeng, mens Øygarden ligger på andreplass med ti poeng.

Saman Issam Hussien dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Sotra 2 spiller neste kamp mot Askøy 2 30. mai, mens Øygarden spiller mot Mathopen/Vadmyra 4. juni.