Mathilde Alfarnes Amundsen sendte Stord/Solid/Trott i føringen da hun satte inn 1-0 etter 22 minutters spill. Ni minutter senere ble vondt til verre for Djerv, da Leah Maria Myklebust Pawa doblet ledelsen for Stord/Solid/Trott. Samme spiller økte ledelsen for Stord/Solid/Trott da hun satte inn 3-0 etter 37 minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 3-0 etter første omgang.

Straffemål

Amundsen scoret igjen da hun gjorde 4-0 noen minutter ut i andreomgangen, og Stord/Solid/Trott rykket ytterligere ifra da Ailin Vik økte ledelsen seks minutter før slutt. Like etterpå fikk Djerv straffespark. Mari Ølberg satte inn 1-5-målet. Linnea Madeleine Jonsson økte til 6-1 for Stord/Solid/Trott ett minutt før full tid. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 6-1.

Stord / Solid / Trott topper serien

Stord/Solid/Trott står uten poengtap så langt i årets sesong.

Etter lørdagens kamp er Stord/Solid/Trott på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Djerv ligger på sjuendeplass med tre poeng.

Kjetil Bjølgerud var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Djerv prøver seg mot Bergen Nord 28. april, mens Stord/Solid/Trott spiller neste kamp mot Askøy 2 2. mai.