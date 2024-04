Maja Kolodziej sendte Lia 3/Express 3/Rygene 3 rød i ledelsen bare noen minutter ut i første omgang, og Nathalia Rasmussen Bach scoret og doblet ledelsen for Lia 3/Express 3/Rygene 3 rød. Samme spiller scoret sitt andre mål da hun gjorde 3-0 etter 17 minutter. Fem minutter før hvilen reduserte Gjerstad da Tea Sundberg Bjelland satte inn 1-3-målet, og resultatet sto seg til hvilen. Lagene gikk til pause på stillingen 1-3.

Ekspederte straffe i mål

Gjerstads Bjelland scoret fra straffemerket noen minutter etter pause, og fire minutter etter sidebytte utlignet samme spiller for samme lag. Bjelland sendte samme lag foran da hun satte inn 4-3 et kvarter før slutt, og Cathrine Normann scoret for Gjerstad og sørget for at stillingen var 5-3 minuttet før full tid. Ingrid Amalie Aasbø satte ballen i nettet og økte ledelsen ett minutt før full tid. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 6-3.

Slik spilles neste runde

Rune Byremo dømte oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Gjerstad måle krefter med Express 2/Lia 2/Rygene 2 sort, mens Lia 3/Express 3/Rygene 3 rød møter Lillesand.