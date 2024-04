Skotfoss scoret selvmål ved Steffen Gerrard Andre Lertrø fem minutter før hvilen. Henrik Olav Tuft Olsen utlignet da han satte inn 1-1 rett etterpå. Lars Tveitan sørget for ledelse igjen da han satte inn 2-1-målet noen minutter før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-2 til pause.

Bortelaget dro ifra

Glenn Henrik Hansen satte ballen i mål da det var spilt et kvarter av andre omgang, og Tveitan satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Skarphedin 3 etter 73 minutter. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 1-4.

Skotfoss' Christer Lertrø fikk se det gule kortet. For Skarphedin 3 fikk Jonas Skåland Lia og Martin Mentzen Hansen gult kort.

Poengjakten fortsetter

Michael Deblitz-Etholm var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Skotfoss møter Gransherad 25. april, mens Skarphedin 3 spiller neste kamp mot Sauherad.