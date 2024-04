Martin Bjerkeland Mellum sendte Vestsiden-Askøy 2 foran da han satte inn 1-0 etter 25 minutters spill, men ti minutter senere utlignet Martin Brekken Svanevik for Smørås. Etter 45 minutter tok Smørås ledelsen ved Jesper Johannessen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-1 etter første omgang.

Målbonanza etter hvilen

Isak Steine Døskeland scoret 3-1-målet for Smørås ti minutter ut i andreomgangen, og Julian Helgesen-Handal økte ledelsen for Smørås da han satte inn 4-1 etter 69 minutters spill. Stian Haaland la på til 5-1 for Smørås etter 80 minutter. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 5-1.

Jonas Mæland Bjørsvik fikk gult kort.

Tok over andreplassen

Etter fredagens kamp er Smørås nummer to på tabellen med tre poeng, mens Vestsiden-Askøy 2 er på åttendeplass med null poeng.

Frode Wold var kampleder.

Begge lag spiller sin neste kamp 9. mai. Smørås skal spille mot Østsiden Askøy, mens Vestsiden-Askøy 2 møter Radøy.