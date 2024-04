Chinason Boontum sendte Haugar i ledelsen etter et kvarter, men Omar Zakkour Alhamid sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Åtte minutter senere fikk Bremnes straffe. Jakob Willem Økland satte inn 2-1-målet. Et kvarter før sidebytte utlignet Isac Bårdsen Risanger for Haugar. Leander Eidet Vold ga Bremnes ledelsen på nytt to minutter før hvilen. Ingen av lagene rakk å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 1-3.

Bortelaget sikret poengdeling

Sandvig utlignet for Haugar etter 68 minutter, og 18-åringen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-3 ni minutter senere. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 4-3.

Sandvig pådro seg gult kort.

Haugar klatrer til femteplass

Haugar og Bremnes har nå begge tre poeng.

Bjørn Øivind Aase var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Haugar måle krefter med Stord/Solid/Trott 2, mens Bremnes møter Odda.