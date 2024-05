Ida Hansen Sandbakk sendte Norborg/Ravn/Brattvåg i føringen da hun satte inn 1-0 etter 22 minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 0-1.

Sikret poengene etter snuoperasjon

Stranda utlignet til 1-1 da May Linn Kvame Slaaen satte ballen i mål to minutter etter hvilen, og ti minutter senere scoret Stranda-spilleren igjen da hun gjorde 2-1. Ine Hjelle Aslaksen satte ballen i mål da det var spilt et kvarter av andre omgang, og Amalie Rusten satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Stranda like etterpå. Slaaen fikk sitt hattrick fire minutter før slutt, og samme spiller scoret sitt fjerde mål da hun gjorde 6-1 to minutter senere. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 6-1.

Kjempet seg opp til tredjeplass

Etter mandagens kamp ligger Stranda på tredjeplass på tabellen med seks poeng, mens Norborg/Ravn/Brattvåg er på sjetteplass med ett poeng.

Jakub Marek var dommer i kampen.

13. mai er det ny kamp for Norborg/Ravn/Brattvåg. Da møter de Valder/Ellingsøy/Vigra. Stranda skal måle krefter med Guard/Aksla 2 14. mai.