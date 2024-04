Etter 13 minutter tok Sotra ledelsen ved Simen Blindheim-Haugen, men Waraas utlignet for Sandviken fem minutter senere. Etter 19 minutters spill scoret Sandviken-angriperen igjen da han gjorde 2-1, og Julian Henschien Årsæther sørget for Sandviken-jubel da han satte inn 3-1 tre minutter før hvilen. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 1-3.

Sandviken så rødt

Storm Aleksander Berg Leiren satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Sandviken. Samme lag måtte avslutte kampen med ti spillere etter at samme spiller ble sendt av banen etter 71 minutter. Like etterpå fikk Sotra straffespark. Joel Ekanger scoret 2-4-målet, og Blindheim-Haugen reduserte for vertene etter 77 minutters spill. Vegard Kristoffersen Thoresen satte ballen i mål tre minutter senere, og Sandviken økte ledelsen da Marcus Wollertsen satte ballen i nettet sju minutter før slutt. Dermed var stillingen 6-3. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 3-6.

Sotras Leander Isaksen Televik, Sander Opdahl og Kristoffer Sundal Olsen fikk gult kort. For Sandviken fikk Ole Jakob Torvund Sundvor gult kort.

Sandviken serieleder

Etter tirsdagens kamp er Sotra på femteplass på tabellen med seks poeng, mens Sandviken er på topp i serien med sju poeng.

Sefa Erdal dømte oppgjøret.

7. mai skal Sotra møte Bjarg, mens Sandviken møter Os.