Linus Aleksander Smestad var uheldig og satte ballen i eget mål for Nidelv 2/Utleira 2 etter kun fem minutters spill. Ett minutt senere doblet Heimdal ved Mubarak Faiza Tola Gemuchu. Noen minutter før sidebytte fikk Nidelv 2/Utleira 2 straffespark. Sivert Hoff Hoel satte inn 1-2-målet. Noen minutter før hvilen fikk Heimdal straffe, og David Hovde Moen scoret 3-1-målet. Etter halvspilt kamp sto det 3-1.

Målfest etter pausen

Nidelv 2/Utleira 2 reduserte til 2-3 ved Robin Zaya Walle noen minutter ut i andreomgangen. Moen scoret sitt andre mål da han gjorde 4-2 etter 59 minutter, og tre minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Kevin Edvardsen Svankild satte inn 5-2 for Heimdal. Boubacar Diallo reduserte til 3-5 ett minutt før slutt, og ett minutt på overtid reduserte Nidelv 2/Utleira 2 da R. Walle satte inn 4-5-målet. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 5-4.

Klatret på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Heimdal nummer fire på tabellen med seks poeng, mens Nidelv 2/Utleira 2 er på tiendeplass med null poeng.

Francesco Marra dømte kampen.

I neste runde skal Nidelv 2/Utleira 2 måle krefter med Byåsen 3 6. mai. Heimdal møter Kattem 7. mai.