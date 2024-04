Ole Emil Mayer-Wikøren sendte Vigør foran da han satte inn 1-0 etter bare seks minutter, men Nikola Ribac sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Kristoffer de La Cruz Olsen sendte Giv Akt i føringen da han satte inn 2-1 ni minutter senere, men Mayer-Wikøren utlignet da han satte inn 2-2 etter 17 minutters spill. Giv Akt tok ledelsen igjen ved Jonathan Simonsen like etterpå, men etter 26 minutter utlignet Sverre Christoffer Goopio Larsen for Vigør. Giv Akt tok ledelsen på nytt da Birkestøl scoret etter 37 minutters spill. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 4-3.

Måltørke etter pause

Etter hvilen hadde begge lag tapre forsøk, men ingen av lagene maktet å få ballen i mål. Dermed endte oppgjøret 4-3.

Giv Akt topper tabellen

Etter tirsdagens kamp ligger Giv Akt på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Vigør er på tredjeplass med tre poeng.

Jan Helge Ask dømte kampen.

Begge lag spiller sin neste kamp 7. mai. Giv Akt skal spille mot Otra, mens Vigør møter Våg.