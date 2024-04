En spiller sendte Varden Meråker i ledelsen da han satte inn 1-0 før det første minuttet var omme, og Lars Herman Østerås Hasselvold scoret og doblet ledelsen for Varden Meråker fire minutter senere. En av lagets spillere satte ballen i nettet og økte ledelsen bare noen minutter ut i kampen, og David Yuryev økte ledelsen da han satte inn 4-0 etter 16 minutter. Rett etterpå la Petter Ringen på til 5-0 for Varden Meråker. Neset/Aasguten scoret selvmål etter 29 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 6-0.

Målene rant inn

Varden Meråker-spilleren scoret sitt andre mål da han gjorde 7-0 ett minutt etter pause, og Lars Herman Østerås Hasselvold scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 8-0 to minutter senere. Åtte minutter ut i andre omgang reduserte Neset/Aasguten ved Benjamin Kristian Hansen Levang, og Kamanzi Mossing gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 2-8 like etterpå. Etter 53 minutter ble avstanden mellom lagene mindre da Neset/Aasguten-spilleren reduserte til 3-8. Åtte minutter senere vartet Petter Ringen opp med hattrick. En spiller reduserte for bortelaget etter 63 minutters spill. Samme spiller la på til 10-4 for Varden Meråker rett etterpå, og David Yuryev satte ballen i nettet og økte ledelsen til 11-4 for Varden Meråker. Lars Herman Østerås Hasselvold gjorde hattrick etter 70 minutter. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 12-4.

Leder serien

Varden Meråker står med full pott så langt denne sesongen.

Etter mandagens kamp ligger Varden Meråker på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens Neset/Aasguten er på ellevteplass med null poeng.

Ken Svendsen var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Varden Meråker bryner seg på Inderøy 6. mai, mens Neset/Aasguten spiller neste kamp mot Selbu.