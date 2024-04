Kvernbit tok ledelsen da Leonida Topalli satte inn 1-0 etter 28 minutter, og Stina Blaaflat Egeland scoret og doblet ledelsen for Kvernbit ni minutter senere. Etter halvspilt kamp sto det 0-2.

Målbonanza etter hvilen

Mia Moldrheim-Skibenes økte ledelsen da hun satte inn 3-0 etter et kvarter av andreomgangen, og Sofie Brakstad Dale økte til 4-0 for Kvernbit åtte minutter før slutt. Mathea Torsvik Hvidsten økte ledelsen for Kvernbit da hun satte inn 5-0 ett minutt før full tid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 0-5.

Kvernbit serieleder

Etter torsdagens kamp er Bergen Nord på femteplass på tabellen med tre poeng, mens Kvernbit er på topp i serien med ni poeng.

Sveinung Løvåsen dømte oppgjøret.

I neste runde skal Bergen Nord møte Tertnes 2, mens Kvernbit møter Søreide.