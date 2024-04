Kamilla Kolmannskog ga Åfjord 7er en tidlig ledelse med sin scoring etter bare to minutter, og Lauritsen-By doblet ledelsen for da hun satte inn 2-0 fire minutter senere. Samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Åfjord 7er, og etter tolv minutters spill økte avstanden mellom lagene da Ronja Morkemo satte inn 4-0. Lauritsen-By fikk sitt hattrick etter 24 minutter. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 5-0.

Dro ifra

Bangsund 7er reduserte til 1-5 ved Hanne Marit Andresen etter 49 minutters spill. Åfjord 7er økte ledelsen da Grete Karlsaune satte ballen i nettet seks minutter senere. Dermed var stillingen 6-1, og Lauritsen-By scoret igjen da hun gjorde 7-1 ett minutt før full tid. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 7-1.

Åfjord leder serien

Bangsund har ikke tatt ett eneste poeng denne sesongen.

Etter søndagens kamp er Åfjord på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Bangsund er nummer ni med null poeng.

I neste runde skal Åfjord måle krefter med Kolvereid 4. mai. Bangsund møter Grong 13. mai.