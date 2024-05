Jonathan Lilleheim sendte Spjelkavik 3 i føringen allerede i åpningsminuttet. Spjelkavik 3 var på farten igjen etter tolv minutters spill. De doblet ledelsen da Filip With satte inn 2-0, og det sto seg til pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-0 til pause.

Spjelkavik 3 holdt unna

Vidar Halrynjo Enge reduserte til 1-2 for Aksla 2 da det var spilt en halv time i andre omgang. Jonas Ottersen fant nettmaskene tre minutter før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 3-1.

Christian Sande (Aksla 2) og Jonathan Lilleheim (Spjelkavik 3) fikk begge gult kort.

Topper tabellen

Dermed har Spjelkavik 3 vunnet tre kamper på rad.

Etter onsdagens kamp er Spjelkavik 3 på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Aksla 2 ligger på sjetteplass med tre poeng.

Zenun Murati var dommer.

Aksla 2 spiller neste kamp mot Lepsøy 5. mai, mens Spjelkavik 3 møter NTNUIÅ 2 tre dager senere.