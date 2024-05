Herd tok ledelsen da Erik Leonhard Skjong Andersen scoret etter bare fire minutters spill, og Jonas Darup Stevens scoret og doblet ledelsen for Herd. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-0.

Økte ledelsen

Etter et kvarter av andreomgangen reduserte SIF/Hessa da Leander Ramsvik Østrem satte inn 1-2-målet. Olav Alexander Hovlid Sætren sørget for Herd-jubel da han satte inn 3-1 da det var spilt en halv time i andre omgang, og tre minutter før slutt la Aron Leandersson på til 4-1 for Herd. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 4-1.

Aksel Waage Molvær fikk se det gule kortet.

Tok steg på tabellen

Etter søndagens kamp ligger Herd på fjerdeplass på tabellen med seks poeng, mens SIF/Hessa er på andreplass med sju poeng.

Jonny Dyb dømte oppgjøret.

13. mai er det ny kamp for Herd. Da møter de Rollon. SIF/Hessa skal måle krefter med Emblem samme dag.