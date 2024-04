Austevoll 2 tok ledelsen da William Veivåg scoret etter bare ti minutter, men Oliver Huse sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 etter 28 minutters spill. Jørgen Ekre ga Trott/Solid/Stord 2 ledelsen to minutter senere, men Tomas Helleseth Vassnes sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 2-2 etter 32 minutter. Trott/Solid/Stord 2 scoret selvmål ved Sander Mellemstrand Veum like etterpå. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 2-3.

Scoret på straffespark

Mathias Meløy Nilsen sørget for balanse i Trott/Solid/Stord 2-regnskapet da han satte inn 3-3 ett minutt etter hvilen. W. Veivåg (Austevoll 2) scoret fra ellevemetersmerket ett minutt senere. Trott/Solid/Stord 2 utlignet til 4-4 da Meløy Nilsen satte ballen i mål etter 80 minutters spill. Austevoll 2 var uheldig og satte ballen i eget mål fem minutter senere. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 5-4.

Trott/Solid/Stord 2s Christopher Steensohn, Albert Jünger Arnesen, Oliver Huse og Sander Mellemstrand Veum fikk gult kort. For Austevoll 2 fikk Harald Haraldson Taranger og John Karsten Økland gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter søndagens kamp er Trott/Solid/Stord 2 nummer seks på tabellen med seks poeng, mens Austevoll 2 er på ellevteplass med null poeng.

Ruben Haugland var dommer.

I neste runde skal Trott/Solid/Stord 2 måle krefter med Bjarg 2 1. mai, mens Austevoll 2 møter Vadmyra samme dag.