Malvik tok ledelsen tidlig i kampen etter scoring av Birger Tuff, og Malvik var på farten igjen et kvarter før sidebytte. De doblet ledelsen da Rønsberg satte inn 2-0. Namsos reduserte til 1-2 ved Jonas Cherqy Nilsen to minutter senere. Etter 45 minutter scoret Rønsberg igjen da han gjorde 3-1, og det sto seg til pause. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 3-1.

Direkte rødt kort til Malvik

Jørgen Kjøsnes Valleraunet (Malvik) ble sendt i dusjen da han pådro seg sitt andre gule kort noen minutter etter hvilen. Ni minutter før slutt ble Namsos redusert til ti mann etter at Marius Rosset Weglo fikk rødt kort, og Malvik rykket ytterligere ifra da Ole Tobias Lorvik økte ledelsen ni minutter senere. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 4-1.

Malviks Vetle Olav Halldorsson pådro seg gult kort. For Namsos fikk Per Ivar Fornes og Krzysztof Marian Suchecki gult kort.

Malvik serieleder

Etter mandagens kamp er Malvik på førsteplass på tabellen med 18 poeng, mens Namsos er nummer tre med 15 poeng.

Trym Stjern Ledang dømte kampen.

24. mai er det ny kamp for Malvik. Da møter de Varden Meråker. Namsos skal måle krefter med Leksdal samme dag.