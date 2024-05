Arna-Bjørnar 2 fikk en kjempestart på kampen da Sofie Lien Arnesen sendte laget sitt i føringen etter bare åtte minutter, men Ingeborg Sundal Ljostveit utlignet da hun satte inn 1-1 etter 36 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-1.

Like mange mål

Lien Arnesen sørget for at Arna-Bjørnar 2 tok ledelsen på nytt med sin scoring fem minutter etter sidebytte, men etter 64 minutter scoret Andrine Brunvatne Kvittingen for Os. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 2-2.

Os' Nora Abrahamsen Skjeie fikk gult kort. For Arna-Bjørnar 2 fikk Emma Fjellskålnes, Tone Flatekvål Hagen og Alva Skåla gult kort.

Ny runde - nye muligheter

Etter tirsdagens kamp er Os på sjuendeplass på tabellen med tolv poeng, mens Arna-Bjørnar 2 ligger på ellevteplass med sju poeng.

Espen Moe var dommer i kampen.

26. mai er det ny kamp for Arna-Bjørnar 2. Da møter de Nymark. Os skal måle krefter med Sotra 27. mai.