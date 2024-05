Sujjad Noor Ali sendte Florø 3 i føringen da han satte inn 1-0 etter 17 minutters spill, og Florø 3 var på farten igjen etter 39 minutter. De doblet ledelsen da Frøyen satte inn 2-0. Florø 3 rykket ytterligere ifra da Hein Kalsvik økte ledelsen to minutter senere. Noen minutter før sidebytte reduserte Odin Heggelund Kjørslevik til 1-3 for Svelgen. Etter 45 minutters spill økte Florø 3 ved Hans Hansen. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 1-4.

Økte ledelsen

Noen minutter ut i andre omgang scoret Frøyen sitt andre mål da han gjorde 5-1, og et kvarter før slutt la Sondre Solheim Langedal på til 6-1. Gjaingiz Uzbak økte ledelsen for Florø 3 da han satte inn 7-1 etter 90 minutter. Anders Nilsen Midthjell gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 2-7 like etterpå. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 2-7.

Svelgens Tobias Bueie og Kjell Morten Langedal pådro seg gult kort. For Florø 3 fikk Vithusan Vithiyananthan og Vetle Hansen gult kort.

Kjempet seg opp til sjetteplass

Etter tirsdagens kamp er Svelgen på sjuendeplass på tabellen med ett poeng, mens Florø 3 er nummer seks med tre poeng.

Asbjørn Kjetil Grinde Håre var kampleder.

I neste runde skal Svelgen møte Anga, mens Florø 3 møter Tempo.