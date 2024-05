Astrid Haugen Kleppa sendte Egge i føringen etter 24 minutters spill, og ni minutter senere doblet Egge ved 19-åringen. Egge-angriperen sikret seg hattrick da hun la på til 3-0 fem minutter før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 3-0 til pause.

Målshow etter pause

Da det var spilt et kvarter av andre omgang, økte avstanden mellom lagene da Kleppa satte inn 4-0, og samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen seks minutter senere. Etter 72 minutter scoret Kleppa sitt sjette mål da hun gjorde 6-0. To minutter før slutt var Neset/Aasguten uheldig og scoret selvmål. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 7-0.

Neset/Aasgutens Kristin Kirknes pådro seg gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Neset/Aasguten har tapt sine fem første kamper.

Etter tirsdagens kamp er Egge på fjerdeplass på tabellen med sju poeng, mens Neset/Aasguten ligger på niendeplass med null poeng.

Kosom Alexsander Skaale var kampleder.

28. mai er det ny kamp for Egge. Da møter de Levanger 2. Neset/Aasguten skal måle krefter med Verdal 30. mai.