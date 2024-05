Første omgang ble en målløs affære. Det sto 0-0 til pause.

Ble utvist

Sverresborg tok ledelsen da Oscar Immerstein scoret etter et kvarter av andre omgang, men Jonas Hultgren Larsen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 etter 73 minutters spill. Åtte minutter senere ble Adrian Boutimzine Hoff (National) utvist etter å ha fått sitt andre gule kort. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 1-1.

Nationals Markus Strand Båtvik fikk gult kort. For Sverresborg fikk Aksel Lervåg Saga og Preben Kleppe Halgunset gult kort.

Sverresborg topper tabellen

Etter lørdagens kamp er National på niendeplass på tabellen med fire poeng, mens Sverresborg er på topp i divisjonen med 13 poeng.

Preben Øien var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. National møter Tangmoen 20. mai, mens Sverresborg spiller neste kamp mot Vuku.