Allerede etter sju minutters spill tok Tromsø 2 ledelsen ved Viena Peltoperä Østvang, og Silje Resvoll fikk nettsus og doblet ledelsen for Tromsø 2 fire minutter senere. Ava Othelie Ryeng reduserte til 1-2 for Tromsø etter 28 minutter. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 2-1.

Dominerte i andreomgang

Eva Ivarjord Rabås sørget for balanse i regnskapet da hun satte inn 2-2 noen minutter etter sidebytte, og Tromsø tok ledelsen ved Ryeng to minutter etter hvilen. Oda Ersfjord Myrland sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 3-3, og Viena Peltoperä Østvang scoret sitt andre mål da hun gjorde 4-3 etter et kvarter av andre omgang. Rett etterpå scoret Resvoll igjen da hun gjorde 5-3, og Othelie Berglund-Hansen satte ballen i nettet og økte ledelsen et kvarter før full tid. Seks minutter senere økte Tromsø 2 ved samme spiller. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 7-3.

Tromsø topper tabellen

Det var sesongens første seier for Tromsø 2.

Etter torsdagens kamp er Tromsø 2 på tredjeplass på tabellen med tre poeng, mens Tromsø ligger på førsteplass med seks poeng.

Ken Rune Johansen var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Tromsø 2 måle krefter med Tromsdalen, mens Tromsø møter Tromsdalen.