Haugerøy ga Namsos ledelsen tidlig i kampen allerede etter sju minutter, og Namsos var på farten igjen rett etterpå. De doblet ledelsen da Marius Rosset Weglo satte inn 2-0. Etter tolv minutters spill reduserte Bangsund ved Jonas Dahl. Tomas Elverum scoret for Namsos og sørget for at stillingen var 3-1 fem minutter senere, og Haugerøy økte til 4-1 etter 19 minutter. Etter 33 minutters spill fikk Namsos straffespark. Elverum satte inn 5-1-målet. Lagene gikk av banen på stillingen 5-1 til pause.

Fikk marsjordre

Jonas Cherqy Nilsen økte ledelsen da han satte inn 6-1 seks minutter etter sidebytte. Bangsunds Jonas Nermark Johnsen ble sendt av banen etter å ha fått sitt andre gule kort etter 63 minutter, og Alexander Monslaup Fossland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-1 for Namsos ett minutt før slutt. Haugerøy fikk sitt hattrick to minutter på overtid. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 8-1.

Namsos' Kristian Dahl Fossum pådro seg gult kort. For Bangsund fikk Jonas Kolberg Pettersen og Kristian Brønlund gult kort.

Namsos leder serien

Etter torsdagens kamp er Namsos på førsteplass på tabellen med 15 poeng, mens Bangsund ligger på 13. plass med null poeng.

Frode Granli var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Namsos spiller neste kamp mot Malvik 20. mai, mens Bangsund spiller neste kamp mot Neset.