Tromsdalen 2 fikk et forsprang da Ola Kristoffersen satte inn 1-0 allerede etter fem minutter, og Brage Schistad Dyrkoren scoret og doblet ledelsen for Tromsdalen 2 etter 38 minutters spill. Kristoffersen scoret sitt andre mål da han gjorde 3-0 fem minutter senere, og Sebastian Johnsen Warvik økte ledelsen da han satte inn 4-0 etter 45 minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 0-4.

Straffescoring

Tromsdalen 2 la på til 5-0 da Sverre Jakobsen satte ballen i mål seks minutter etter sidebytte. Han hadde nylig blitt byttet inn. Simon Leander Haugen satte ballen i nettet og økte ledelsen fire minutter senere, og etter 64 minutters spill økte Tromsdalen 2 ved David Azah Smith. Seks minutter senere scoret Haugen igjen da han gjorde 8-0, og Dyrkoren (Tromsdalen 2) scoret fra straffemerket to minutter før slutt. Tromsdalen 2s Kasper Inderberg Nordeng satte inn et straffespark rett etterpå. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 0-10.

Kvaløyas Tobias Johan Schløpke fikk gult kort.

Tok steg på tabellen

Tromsdalen 2 har vunnet tre kamper på rad.

Etter søndagens kamp ligger Kvaløya på tiendeplass på tabellen med tre poeng, mens Tromsdalen 2 er på tredjeplass med ni poeng.

Robin Olav Ersfjord var dommer i kampen.

Kvaløya møter Tromsø 2 15. mai, mens Tromsdalen 2 spiller neste kamp mot Lyngen/Karnes 21. mai.