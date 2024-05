Simen Mikkelsen sendte Hamna 2 i føringen da han satte inn 1-0 etter 25 minutter, og Botchway doblet ledelsen for Hamna 2 da han satte inn 2-0 fire minutter senere. Elias Lyngedal økte ledelsen da han satte inn 3-0 et kvarter før pause, og like etterpå scoret Mikkelsen sitt andre mål da han gjorde 4-0. Hamna 2 rykket ytterligere ifra da Botchway økte ledelsen etter 36 minutters spill, og fire minutter senere fullførte samme mann sitt hattrick. Da lagene gikk til pause etter 45 minutter, var stillingen 6-0.

Økte ledelsen

Ti minutter ut i andre omgang økte avstanden mellom lagene da Erik Theodor Andreassen satte inn 7-0 for Hamna 2. ni minutter før slutt reduserte Bardufoss ved Leander Hargaut. Seks minutter senere økte Hamna 2 ved Lyngedal. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 8-1.

Hamna 2s Emil Tøllefsen fikk gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter tirsdagens kamp ligger Hamna 2 på andreplass på tabellen med ni poeng, mens Bardufoss er på ellevteplass med null poeng.

Ragnar Brage Dahl var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Hamna 2 måle krefter med Ramfjord, mens Bardufoss møter Mellembygd.