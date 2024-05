Gulset tok ledelsen da Per Aakre Melås satte inn 1-0 etter kun to minutters spill, men etter 28 minutter scoret en av lagets spillere for Borg. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 1-1.

Gulset hadde grunn til å juble mot Borg

Etter 46 minutters spill tok Gulset ledelsen på nytt ved Per Aakre Melås, og etter 63 minutter var hattricket et faktum for samme spiller. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 3-1.

Gulset topper serien

Etter tirsdagens kamp ligger Gulset på førsteplass på tabellen med 16 poeng, mens Borg er på andreplass med ti poeng.

Ole Kristian Simmerlund var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Gulset spiller neste kamp mot Fossum Skien 28. mai, mens Borg bryner seg på Sundjordet to dager senere.