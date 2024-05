Seljord tok ledelsen da Merete Myrvang satte inn 1-0 bare noen minutter ut i første omgang, og Ingrid Barstad Birkrem doblet ledelsen for Seljord da hun satte inn 2-0 allerede etter seks minutter. To minutter senere reduserte Herkules 2 til 1-2. Et kvarter før pause scoret Oda Jonskås Bekhus for Seljord, og Seljord-angriperen scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 4-1 sju minutter senere. Eileen Wahlstrøm Jorang satte ballen i eget mål for Herkules 2 etter en halvtimes spill. Lagene gikk av banen på stillingen 5-1 til pause.

Målshow i andre omgang

Seljord økte ledelsen da Kristine Dyrland satte ballen i nettet fire minutter etter sidebytte. Dermed var stillingen 6-1, og Birkrem la på til 7-1 fire minutter senere. Ni minutter ut i andre omgang fullførte Seljord-spilleren sitt hattrick, og rett etterpå var hattricket et faktum for Bekhus. Samme spiller økte ledelsen da hun satte inn 10-1 etter 43 minutter, og Julianne Dyrland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 11-1 for Seljord ett minutt senere. J. Dyrland satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 48 minutters spill, og Ido Maye Hiis økte til 13-1 like etterpå. J. Dyrland sikret seg hattrick da hun la på til 14-1 etter 53 minutter. Herkules 2 satte inn 2-14 fire minutter senere. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 14-2.

Topper tabellen

Etter onsdagens kamp ligger Seljord på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Herkules 2 er på fjerdeplass med fire poeng.

Morten Malsten var dommer i kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Seljord måle krefter med Bamble, mens Herkules 2 møter Bamble.