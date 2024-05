Johannes Schenk Nyland ga Fløya 2 ledelsen tidlig i kampen, og Fløya 2 var på farten igjen etter bare fem minutters spill. De doblet ledelsen da Skaret-Robertsen satte inn 2-0. Ti minutter senere reduserte Ali al Mohammad til 1-2 for Ringvassøy. Viktor Mankov Buseth satte ballen i mål et kvarter før pause, og Rasmus Nyland-Storhaug satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Fløya 2. etter 40 minutter la Jonas Fiskaa Einvik på til 5-1 for Fløya 2. Lagene gikk av banen på stillingen 0-5.

Målshow etter pause

Jayden Mugisha la på til 6-1 for Fløya 2 et kvarter før slutt, og Emil Blikfeldt-Robertsen satte ballen i nettet og økte ledelsen sju minutter senere. Skaret-Robertsen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 8-1 to minutter før slutt, og gjestene økte ledelsen da Alfon Kræmer satte ballen i nettet minuttet før full tid. Dermed var stillingen 9-1. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 1-9.

Isak Colin Dale Rystrøm fikk gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter torsdagens kamp er Ringvassøy på åttendeplass på tabellen med null poeng, mens Fløya 2 er nummer to med tre poeng.

Bjørn Egil Bauge dømte kampen.

I neste runde skal Fløya 2 måle krefter med Reinen 2 12. mai. Ringvassøy møter Kvaløya 2 14. mai.