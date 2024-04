Følgende spillere er dagens målscorere for Randesund: Emmie Lindjord Bardoff med to mål, Lykke Liene Vabo, Frida Bjoraa og Maia Ask Arnegård.

Referatet blir oppdatert når tidspunkt har blitt registrert for alle viktige hendelsene.

Tok steg på tabellen

Randesund og Fløy er nå begge oppe på tre poeng.

Inge Berulvson Berg var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Fløy måle krefter med Vindbjart 19. april. Randesund møter Gimletroll 2 25. april.