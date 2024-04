Synne Grov Skulstad ga Trott/Solid/Stord 15 ledelsen etter bare fem minutter, og Trott/Solid/Stord 15 doblet ledelsen da S. Skulstad satte inn 2-0 etter 17 minutters spill. Kamilla Brandvik Tollaksen gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 1-2 like etterpå. Andrea Kaldråstøyl Valenza scoret for Trott/Solid/Stord 15 et kvarter før hvilen, slik at resultattavla viste 3-1, og det sto seg til pause. Ved pause sto det 3-1.

Økte ledelsen

Mathilde Askeland-Larsen økte ledelsen da hun satte inn 4-1 fem minutter etter pause, og åtte minutter senere økte avstanden mellom lagene da Aina Bekkenes Gniste satte inn 5-1. Stord/Solid/Trott reduserte til 2-5 ved Hanna Mortensen Natvik etter 57 minutter. Valenza scoret sitt andre mål da hun gjorde 6-2 ti minutter senere. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 6-2.

Slik spilles neste runde

Per Martin Furevik var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Trott/Solid/Stord 15 spiller neste kamp mot Trio 16. april, mens Stord/Solid/Trott spiller neste kamp mot Nord.