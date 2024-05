Nordreisa tok føringen da Mathias Kaspersen satte inn 1-0 etter 14 minutters spill, men Brage Otelius Karlsen utlignet da han satte inn 1-1 etter 34 minutter. David Mathias Eilertsen (Senja) scoret på straffe rett etterpå. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 2-1.

Målbonanaza etter pausen

Noen minutter ut i andreomgangen scoret Karlsen igjen da han gjorde 3-1. Kaspersen reduserte til 2-3 ni minutter før slutt. Henrik Elias Berglund satte ballen i mål ni minutter senere for Senja og sørget for at stillingen var 4-2. Dag Aslak Sandøy hadde nylig blitt byttet inn da han reduserte avstanden mellom lagene med sin 3-4-scoring etter 90 minutters spill. Like etterpå scoret H. Berglund sitt andre mål da han gjorde 5-3. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 5-3.

Senjas Samwel Macvay Ombori, Mathias Johnsgård og Simon Kornelius Johansen pådro seg gult kort. For Nordreisa fikk Erlend Johannes Knutsen, Adrian Molund og Jørgen Mikal Nilsen gult kort.

Kjempet seg opp til andreplass

Etter lørdagens kamp er Senja på andreplass på tabellen med ni poeng, mens Nordreisa er nummer åtte med tre poeng.

Magnar Marensius Strandli dømte kampen.

I neste runde skal Senja måle krefter med Finnsnes 11. mai, mens Nordreisa møter Hamna samme dag.