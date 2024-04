Arna-Bjørnar 2s David Utsi-Grinde satte inn et straffespark etter 28 minutter. Kheireddine Basman Fakhreddine sørget for balanse i Osterøy/Fotlandsvåg/Hausvik-regnskapet da han satte inn 1-1 rett etterpå. Etter halvspilt kamp var stillingen 1-1.

Målshow i andre omgang

Osterøy/Fotlandsvåg/Hausvik tok ledelsen da Fabian Bertin Erdal scoret noen minutter etter sidebytte, og Osterøy/Fotlandsvåg/Hausvik-spiller William-André Alver Sylta satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 3-1. Arna-Bjørnar 2 scoret selvmål tre minutter før slutt. Even Simmenes Fotland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for Osterøy/Fotlandsvåg/Hausvik tre minutter senere. Arna-Bjørnar 2 reduserte til 2-5 ved Noah Hisdal Johannessen ett minutt på overtid. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 2-5.

Johannes Kjelvik Vevle og Nicolai Lillefosse Eriksen fikk se det gule kortet.

Osterøy / Fotlandsvåg / Hausvik topper serien

Etter tirsdagens kamp ligger Arna-Bjørnar 2 på sjetteplass på tabellen med null poeng, mens Osterøy/Fotlandsvåg/Hausvik er på førsteplass med ni poeng.

Lars Skadal Urdal var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Arna-Bjørnar 2 spiller neste kamp mot Valestrand Hjellvik 7. mai, mens Osterøy/Fotlandsvåg/Hausvik spiller neste kamp mot Flaktveit 2.