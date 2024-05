Giske tok føringen da Hans Magne Rørvik Godø satte inn 1-0 etter 36 minutters spill, men Edvinas Narbutas utlignet for Emblem fire minutter senere. Tobias Fjørtoft Giske sendte Giske foran på nytt da han satte inn 2-1 noen minutter før hvilen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-2.

Hentet inn ledelsen og sikret poeng

Emblem utlignet til 2-2 da Per Ole Sollid Egset satte ballen i mål etter 90 minutter. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 2-2.

Giskes Eivind Grøtting Strand, Hans Magne Rørvik Godø og Preben Giske Olsen pådro seg gult kort.

Klatret til tiendeplass

Det stanset seiersrekken til Giske, som hadde vunnet de siste tre kampene.

Etter torsdagens kamp ligger Emblem på tiendeplass på tabellen med tre poeng, mens Giske er på andreplass med ti poeng.

Stig Finnøy Amdam dømte oppgjøret.

9. mai skal Emblem møte Valder, mens Giske møter Volda 2.