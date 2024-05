Magnus Vedal sendte Melhus/Gimse/Gauldal i føringen etter elleve minutters spill, og Nicklas Richard Nyland Kracht fikk nettsus og doblet ledelsen fire minutter senere. Etter 21 minutter la Peder Ekren Berg på til 3-0 for Melhus/Gimse/Gauldal, og Melhus/Gimse/Gauldal økte ledelsen da Noah Nilsen Sætervold satte ballen i nettet noen minutter før hvilen. Dermed var stillingen 4-0. Noen minutter før pause økte Melhus/Gimse/Gauldal ved Erik Windseth Bakk. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 5-0.

Dommeren pekte på straffemerket

Heimdals Knut Henrik Myre Linberg satte inn et straffespark noen minutter ut i andreomgangen, og Isak Haraldsson Eidstumo gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 2-5 ni minutter etter sidebytte. Mohammad Dib Hlou Ajouri økte ledelsen for Melhus/Gimse/Gauldal da han satte inn 6-2 etter 90 minutters spill. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 6-2.

Odin Løw Owesen (Heimdal G19) og P. Berg (Melhus/Gimse/Gauldal G19) fikk begge gult kort.

Kjempet seg opp til tredjeplass

Etter torsdagens kamp er Melhus/Gimse/Gauldal på tredjeplass på tabellen med fire poeng, mens Heimdal er nummer sju med tre poeng.

Omed Anwar dømte oppgjøret.

8. mai er det ny kamp for Heimdal. Da møter de Nidelv/Utleira. Melhus/Gimse/Gauldal skal måle krefter med Ranheim TF 2 9. mai.