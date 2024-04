Fagerhol ga Herd ledelsen etter bare seks minutter, og samme spiller scoret og doblet ledelsen for Herd. Herd rykket ytterligere ifra da William Lunden økte ledelsen fem minutter før pause. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 3-0.

Hjemmelaget økte ledelsen

Henrik Rygg Berge reduserte til 1-3 etter 50 minutters spill. Et kvarter før full tid var hattricket et faktum for Fagerhol, og Herd økte ledelsen da Thomas Valaas Breivik satte ballen i nettet etter 80 minutter. Dermed var stillingen 5-1. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 5-1.

Klatret på tabellen

Etter torsdagens kamp ligger Herd på fjerdeplass på tabellen med tre poeng, mens Langevåg er på tiendeplass med null poeng.

Arve Toven var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Herd måle krefter med Brattvåg/Norborg/Ravn, mens Langevåg møter Sykkylven.