Gloire Ruigura sendte Tolga-Vingelen/Os/Nansen i føringen etter tolv minutter, men Stormoen utlignet for Alvdal rett etterpå. Ola Randmæl Kristiansen sendte Alvdal i ledelsen etter 23 minutters spill, men Shadrack Barigyereka sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 to minutter senere. En spiller sendte Alvdal i føringen igjen da han satte inn 3-2 etter 27 minutter, og Marius Rio Espeland scoret 4-2-målet for hjemmelaget sju minutter senere. Stormoen økte ledelsen da han satte inn 5-2 etter 35 minutters spill. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 5-2.

Alvdal økte ledelsen

Fem minutter ut i andreomgangen vartet Alvdal-spilleren opp med hattrick, og samme spiller økte ledelsen for Alvdal da han satte inn 7-2 seks minutter senere. Sebastian Tollan Mukoyo reduserte for Tolga-Vingelen/Os/Nansen etter 58 minutter. Kirilo Martyniuk satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-3 for Alvdal etter 70 minutters spill. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 8-3.

Barigyereka fikk gult kort.

Troner øverst

Etter torsdagens kamp er Alvdal nummer én på tabellen med ni poeng, mens Tolga-Vingelen/Os/Nansen er på femteplass med tre poeng.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Alvdal spiller mot Røros 5. mai, mens Tolga-Vingelen/Os/Nansen spiller neste kamp mot Tynset 2 dagen etter.