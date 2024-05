Elisa Belen Røsok sendte Harøy/HaNo/Lepsøy i ledelsen da hun satte inn 1-0 etter 13 minutter, og Harøy/HaNo/Lepsøy var på farten igjen tre minutter senere. De doblet ledelsen da en av lagets spillere satte inn 2-0. Stillingen sto seg til hvilen. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-2.

Harøy / HaNo / Lepsøy holdt stand

Etter 41 minutters spill reduserte Alva Gausdal Vik til 1-2 for Skodje 2. Harøy/HaNo/Lepsøy-spiller Vera Bergtun satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 3-1. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 1-3.

Kjempet seg opp til fjerdeplass

Etter tirsdagens kamp er Skodje 2 på andreplass på tabellen med sju poeng, mens Harøy/HaNo/Lepsøy ligger på fjerdeplass med fire poeng.

Daniel Andreassen var dommer.

14. mai er det ny kamp for Harøy/HaNo/Lepsøy. Da møter de Ørskog. Skodje 2 skal måle krefter med Giske 21. mai.