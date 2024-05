Etter 33 minutter tok LSK Kvinner 2 ledelsen ved Aurela Imeraj, men Thea Arnegård Kulvik sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1. Stillingen sto seg til pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-1 til pause.

LSK Kvinner 2 hadde grunn til å juble mot Rosenborg 2

18-åringen scoret igjen da hun gjorde 2-1 noen minutter ut i andre omgang, men Emma Reshane utlignet til 2-2 da hun satte ballen i mål da det var spilt et kvarter av andreomgangen. LSK Kvinner 2 tok ledelsen på nytt da Frøydis Bakka scoret fire minutter før slutt. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 2-3.

LSK Kvinner 2 klatrer til sjetteplass

Det var LSK Kvinner 2s første seier denne sesongen.

Rosenborg 2 og LSK Kvinner 2 er nå begge oppe i fire poeng.

Mathea Havig var dagens dommer.

I neste runde skal Rosenborg 2 møte Mjølner, mens LSK Kvinner 2 møter Steinkjer.