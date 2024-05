Didrik Karlsen Gaustad sendte Nordsiden-Askøy/Apollo/Ramsøy i ledelsen da han satte inn 1-0 allerede i første minutt. Tre minutter senere ble vondt til verre for Vadmyra/Mathopen, da Johan Barclay de Tolly Lønøy doblet ledelsen for Nordsiden-Askøy/Apollo/Ramsøy. Didrik Fauskanger Sørensen økte ledelsen for Nordsiden-Askøy/Apollo/Ramsøy da han satte inn 3-0 etter 14 minutter, og Johan Barclay de Tolly Lønøy satte ballen i nettet og økte ledelsen seks minutter senere. Didrik Fauskanger Sørensen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 5-0 etter 24 minutters spill. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 5-0.

Hjemmelaget økte ledelsen

En spiller reduserte for Vadmyra/Mathopen etter 47 minutter. En av lagets spillere økte til 6-1 for Nordsiden-Askøy/Apollo/Ramsøy åtte minutter senere, og etter 65 minutters spill fullførte Nordsiden-Askøy/Apollo/Ramsøy-spilleren sitt hattrick. Johan Barclay de Tolly Lønøy laget hattrick da han la på til 8-1 fem minutter senere. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 8-1.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter onsdagens kamp er Nordsiden-Askøy/Apollo/Ramsøy på tredjeplass på tabellen med seks poeng, mens Vadmyra/Mathopen er nummer ni med null poeng.

Torstein Pedersen dømte kampen.

7. mai skal Nordsiden-Askøy/Apollo/Ramsøy møte Askøy 2, mens Vadmyra/Mathopen møter Austevoll.