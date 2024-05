Bodery Ismail ga Skiens Grane 2 ledelsen tidlig i kampen med sin scoring etter kun ni minutter, og Skiens Grane 2 doblet ledelsen da Qendrim Alija satte inn 2-0. Etter 33 minutters spill reduserte Gulset 2 ved Jøran Vadder Hansen. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 2-1.

Ble utvist

Skiens Grane 2s Alija ble sendt i garderoben da han pådro seg sitt andre gule kort etter 57 minutter, og åtte minutter senere utlignet Andreas Otto Melfald for Gulset 2. Skiens Grane 2 tok ledelsen på nytt da Adonis Vokshi satte inn 3-2 et kvarter før slutt, men Saiesh Mohammed Alhamid sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 3-3 rett etterpå. Al Hamid sendte Gulset 2 i føringen fem minutter før slutt. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 3-4.

Skiens Grane 2s Bodery Ismail pådro seg gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Gulset 2 tok sin første seier i årets sesong.

Etter fredagens kamp er Skiens Grane 2 nummer sju på tabellen med tre poeng, mens Gulset 2 er på fjerdeplass med fire poeng.

Bishar Aden Abdullahi var dommer i oppgjøret.

9. mai skal Skiens Grane 2 møte Skarphedin 3, mens Gulset 2 møter Skotfoss.