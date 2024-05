Akslas Esmerald Dragoti scoret fra ellevemetersmerket et kvarter før pause. Seks minutter senere ble vondt til verre for Stranda, da Mathias Gjærde Forberg doblet ledelsen for Aksla. Noen minutter før sidebytte økte avstanden mellom lagene da Arianit Morina satte inn 3-0. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-0 til pause.

Ble utvist

Ronald Dragoti satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Aksla etter 70 minutters spill. Ni minutter senere ble Øyvind Kjellstad Fjørstad (Stranda) sendt av banen da han fikk sitt andre gule kort. Akslas Jakob Fet Vindenes scoret 5-0 på straffe etter 80 minutter. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 5-0.

Akslas Arianit Morina og Sivert Ose Bjørneset fikk se det gule kortet. For Stranda fikk Magnus Aal Løvlid, Jesper Hoel Røyr og Jonas Flo gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Stranda har tapt de siste to kampene.

Etter oppgjøret har både Aksla og Stranda seks poeng.

Adrian Bratli var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Aksla bryner seg på Volda 7. mai, mens Stranda spiller neste kamp mot SIF/Hessa dagen etter.