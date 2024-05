Hei tok ledelsen ved Kristiansen etter kun seks minutter, men Eirik Haugland sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 etter 40 minutters spill. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-1 til pause.

Tok alle poengene

Noen minutter etter sidebytte scoret Kristiansen igjen da han gjorde 2-1, og Marius Vale scoret 3-1-målet for Hei etter 80 minutter. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 1-3.

Vale (Hei G16) og Tomas Strand-Olsen (Nome G16) fikk begge gult kort.

Klatret på tabellen

Hei står uten poengtap så langt i årets sesong.

Etter onsdagens kamp er Nome på fjerdeplass på tabellen med tre poeng, mens Hei er nummer to med seks poeng.

Zeynel Alp Aras dømte oppgjøret.

Begge lag spiller sin neste kamp 8. mai. Nome skal spille mot Skidar, mens Hei møter Herkules 2.