Bare noen minutter ut i første omgang tok Tromsdalen ledelsen ved Sander Enrique Olsen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-1.

Måtte forlate banen

Ludvik Christensen Engås doblet ledelsen for Tromsdalen da han satte inn 2-0 åtte minutter etter hvilen, og fire minutter senere la Lukas Lingrasmo Johannessen på til 3-0 for Tromsdalen. Tromsdalen måtte fullføre kampen med ti spillere etter at Georg Wiesener Granlund fikk rødt kort da det var spilt et kvarter av andreomgangen, og like etterpå reduserte Lasse Bjørkli Storhaug til 1-3 for Kvaløya. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Kampen endte dermed 1-3.

Kvaløyas Cedrik Fjellberg fikk se det gule kortet. For Tromsdalen fikk Johannessen og Engås gult kort.

Topper serien

Etter onsdagens kamp er Kvaløya nummer seks på tabellen med tre poeng, mens Tromsdalen er serieleder med 15 poeng.

Ken Rune Johansen var dommer.

Begge lag spiller sin neste kamp 28. mai. Kvaløya skal spille mot Kvaløya 2, mens Tromsdalen møter Hamna.