Andrew Amusare ga Stjørdals-Blink ledelsen tidlig i kampen etter bare sju minutter, og åtte minutter senere doblet Stjørdals-Blink ved Simen Korsvik Tolås. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 0-2.

Stjørdals-Blink dro ifra

To minutter etter sidebytte scoret Stjørdals-Blink-spilleren sitt andre mål da han gjorde 3-0, og et kvarter før full tid økte avstanden mellom lagene da Nikolai Fosli satte inn 4-0. Etter 80 minutters spill reduserte Vuku 2 da Emilian Munkhaugen satte inn 1-4-målet. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 1-4.

Aron Alexander Rotmo fikk gult kort.

Stjørdals-Blink leder serien

Etter lørdagens kamp ligger Vuku 2 på tiendeplass på tabellen med fire poeng, mens Stjørdals-Blink er på førsteplass med 18 poeng.

Aleksander Ringstad var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Stjørdals-Blink måle krefter med Ranheim, mens Vuku 2 møter Verdal.