Shahd Houdifa sendte Vigør 2 i føringen etter 19 minutter, og Emma Hultmann Dokkedal doblet ledelsen for Vigør 2 da hun satte inn 2-0 noen minutter før sidebytte. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 0-2.

Vigør 2 var suverene i andre omgang

Helle Austvik Fuglestein økte til 3-0 for Vigør 2 seks minutter etter hvilen, og Strøm satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Vigør 2. ni minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Gabriela Andrade Johannessen satte inn 5-0 for Vigør 2, og fem minutter senere scoret Strøm sitt andre mål da hun gjorde 6-0. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 0-6.

Mye å se fram til neste runde

Mubarak Jamal Ibrahim var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Lillesand spiller neste kamp mot Fløy 25. mai, mens Vigør 2 spiller neste kamp mot Randesund.